الحلبوسي يؤكد لوزير الخارجية الباكستاني أهمية التعاون البرلماني تجاه القضايا المشتركة

2023/06/06 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

لوزيرَ خارجية جمهورية باكستان

الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، اليوم

الثلاثاء، أهمية التعاون البرلماني

تجاه القضايا المشتركة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

النواب ف

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