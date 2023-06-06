2023/06/06 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

وزيرة الهجرة تعلن إطلاق الدفعة الاولى

من المنحة المالية للعوائل المندمجة

اثر الزيارات الميدانية التي أجرتها

وزيرة الهجرة والمهجرين الى محافظات

البلاد ولقاءاتها بالمواطنين، وتنفيذا

لتوجيهات رئيس

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