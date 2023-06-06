2023/06/06 | 15:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نفى وزير الإسكان والإعمار العراقي، بنكين ريكاني، الثلاثاء، امتداحه لنظام...

ظهرت المقالة وزير الاسكان ينفي الامتداح للنظام البائد..



الفيديو كان مجتزءا أولاً على المسلة.

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