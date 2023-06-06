تحالفات انتخابية غامضة في العراق نتيجة فقدان الثقة بين الأحزاب المتنافسة

2023/06/06 | 15:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: لازالت خارطة التحالف غير واضحة لخوض الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)...

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