وزير الخارجية يدعو الشركات اليابانية للاستثمار في العراق وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

2023/06/06 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مُساعد وزير الخارجيَّة اليابانيّ كانسوكي ناجاوكا، في مكتبه في مبنى الوزارة ببغداد.وناقش الجانبان بحسب بيان تلقته ايرث نيوز “العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وثمَّن الوزير دور اليابان في دعم جُهُود العراق في مُواجَهة الإرهاب، وتقديم […]

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