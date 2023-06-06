2023/06/06 | 16:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – لا تريد أرينا سابالينكا الحديث إلا عن كرة المضرب، لكن مع تواصل الحرب في أوكرانيا ومسعاها إلى نأي نفسها عن روابطها مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، قررت المصنفة ثانية عالمياً الصوم عن الكلام في بطولة فرنسا المفتوحة.وغضّت سابالينكا التي بلغت ربع نهائي رولان غاروس للمرة الأولى، النظر عن المؤتمر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سابالينكا.. حين تقع الرياضة في فخّ السياسة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سابالينكا.. حين تقع الرياضة في فخّ السياسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).