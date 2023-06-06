2023/06/06 | 16:10 - المصدر: وان نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمزة الحلفي: القضاء افرج عن قاتل ابني بكفالة في اقل من 10 ايام | #مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IMi-YcB0hX0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمزة الحلفي: القضاء افرج عن قاتل ابني بكفالة في اقل من 10 ايام | #مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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