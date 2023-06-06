2023/06/06 | 16:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: القبض على متهم يستخدم رجال الأمن لترويج المخدرات شرقي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/06 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: القبض على متهم يستخدم رجال الأمن لترويج المخدرات شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: القبض على متهم يستخدم رجال الأمن لترويج المخدرات شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).