2023/06/06 | 16:16 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبـط أربعة متهـمين واستقـدام 14 آخرين في الديوانية والمثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/06 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبـط أربعة متهـمين واستقـدام 14 آخرين في الديوانية والمثنى) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبـط أربعة متهـمين واستقـدام 14 آخرين في الديوانية والمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).