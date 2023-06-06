السوداني: الحكومة عازمة على تجاوز حالة الاكتظاظ في المدارس

2023/06/06 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة

عازمة على تجاوز حالة الاكتظاظ في

المدارس.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "رئيس مجلس ا

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