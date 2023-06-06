اغلبها للأنبار.. المالية تعلن استحداث 3656 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود

2023/06/06 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الماليـة، اليوم الثلاثاء،

عن استحداث 3656 درجة وظيفية جديدة لتثبيت

العقود.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بتوجيه وزيرة المالية طيف

سامي، استكملت دائرة الموازنة في وزارة

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