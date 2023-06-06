مستشار السوداني: نأمل من ممثلي الشعب التصويت على موازنة طموحة

2023/06/06 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مستشار رئيس مجلس الوزراء هشام

الركابي، اليوم الثلاثاء، عن أمله

بتصويت ممثلي الشعب على موازنة طموحة.

وقال الركابي في تغريدة على منصة

تويتر، إن "يوم الخميس سنشهد انطلاق

مرحلة جديدة أساسها الإعمار

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