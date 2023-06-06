بعد اغلاق 20 عاما.. إعادة افتتاح منارة عنه الآثرية غربي الانبار

2023/06/06 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن رئيس الهيئة الاستشارية في ديوان محافظة الانبار مازن خالد ابو ريشة، الثلاثاء، عن افتتاح منارة عنه الاثرية في مناطق غربي الانبار التي اغلقت منذ عام 2003 جراء العمليات الارهابية والعسكرية.

وقال ابو ريشة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” وزارة الثقافة وبدعم من ديوان محافظة الانبار اعادت اعمار وتأهيل منارة عنه غربي الانبار ، التي تضررت بشكل كبيرة جراء قيام عصابات داعش الاجرامية بتدمير بعض مواقعها الاثرية والعبث بمحتوياتها ضمن خطة تهدف الى تحويل المواقع الاثرية في المناطق الغربية ومنها منارة عنه الاثرية الى واجهات سياحية لجذب السواح من مختلف المحافظات والاجانب “.

واضاف ان” مختصين في مجال الاثار أعدوا دراسة لإعادة واجهات المواقع الاثرية في الانبار وفق تصاميم تحاكي العمق الحضاري للمحافظة واهمية تلك المواقع باعتبارها ارثا قديما يعود تأسيسه الى مئات السنين”.

وأشار الى ان” عملية اعادة اعمار وتأهيل المواقع الاثرية في المناطق الغربية تعد الاولى من نوعها بعد تخصيص مبالغ مالية لإعادة اعمار وتأهيل قلعة هيت الاثرية” ، مؤكدا ان” اعادة اعمار وتأهيل المواقع الاثرية بحلتها الجديدة تعد الاولى من نوعها منذ تحرير الانبار من ارهابي داعش “.

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