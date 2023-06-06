“البارتي” يربط مشاركته في جلسة التصويت على الموازنة بنتائج اجتماع ادارة الدولة اليوم

2023/06/06 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح صبحي، موقف كتلة حزبه من المشاركة في جلسة مجلس النواب يوم الخميس، الخاصة بالتصويت على الموازنة.

وقال صبحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “ائتلاف إدارة الدولة والحزب الديمقراطي الكردستاني سيعقد جلسة لحسم الخلافات حول القانون مساء اليوم”، مشيرا إلى “أن نتائج جلسة اليوم سوف تحسم الموقف من مشاركة الحزب في الجلسة”.

وكان مجلس النواب قد حدّد يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة العامة.

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