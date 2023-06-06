"مفاجأة" في تفاصيل العثور على جثة تاجر مخدرات في بغداد

2023/06/06 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة ومفاجأة بشأن حادثة العثور على جثة تاجر مخدرات في بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الجثة تعود لمنتسب في وزارة الداخلية، ضبط بحوزته مسدس ومبلغ مالي، فضلا عن ١٤ كيساً مملوءا بمادة الكرستال مع سيت اكياس فارغة ويعمل مروجاً للمخدرات".

وأوضح أن "التقارير الأولية تشير الى أن المجني عليه قتل من قبل شخص يقوم باستخدام منتسبي القوات الامنية لترويج المخدرات لسهولة عبورهم من السيطرات باستخدام (باجات) الدولة".

وأشار الى أنه "تم القبض على القاتل واعترف صراحة بقيامه بما ذكر أعلاه"، مبينا أن "الحادث ضمن منطقة سبع قصور في بغداد".

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