إعلام إيراني: سيتم الإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية

2023/06/06 | 16:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت وسائل اعلام إيرانية، أنه سيتم الإفراج عن 24 ملیار...

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