2023/06/06 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، مركز معالجة الاورام بواسط ومركز صحي جديد في الكوت.وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان” المياحي استقبل اليوم وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحضور وزير الصحة..



المياحي يفتتح مراكز صحية في الكوت المركز الخبري الوطني.

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