2023/06/06 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أن عملية التأخر بنشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي بالكامل، تعود لأسباب فنية وليست إدارية.وقال الناطق بأسم الوزارة في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية: أسباب تأخر إعلان نتائج السادس الابتدائي بالكامل كانت فنية المركز الخبري الوطني.

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