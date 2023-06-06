شنكال (سنجار) توأم للشهادة

2023/06/06 | 16:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن شنكالي على مر العصور التأريخية التي تناوبت على احتلال مدينة شنكال (سنجار) منذ آلاف السنين تعرضت من خلالها لموجات من الإبادة والغزوات والكوارث الإنسانية التي لم تشهدها كسابقة في تاريخ البشرية المعاصر حيث باتت الشجاعة والمواقف البطولية التي سطرها أهلنا الشنكاليين (السنجاريين) عنوانا” لوصف رجالاتها وصناديدها الذين ذادوا عن شرفها وكرامتها وبذلوا الغالي والنفيس …

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