"عناق حار" بين إنييستا وتشافي يُعيد ذكريات "الجيل الذهبي" في برشلونة ويثير تفاعلاً

2023/06/06 | 16:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة عناق أندريس إنييستا، لاعب نادي فيسيل كوبي الياباني، لزميله السابق ومدرب نادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، على أعقاب مباراة ودّية جمعت الفريقين في اليابان، الثلاثاء.

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