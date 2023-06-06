2023/06/06 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZLtlE27SuYU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض: الموازنة العراقية تفجر ورماً كبيراً في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض: الموازنة العراقية تفجر ورماً كبيراً في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).