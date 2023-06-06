الاتحاد العراقي يكشف مواعيد وصول المنتخبات الأولمبية

2023/06/06 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد وصول المنتخبات المشاركة ببطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية المقرر انطلاقها في 12 يونيو/حزيران الجاري بمدينتي بغداد وكربلاء، بمشاركة 9 منتخبات.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان رسمي: “ستصل المنتخبات اعتبارًا من يوم 10 بالشهر الجاري للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، باستثناء منتخبي إيران والأردن سيصلان يومي 8 و9 من الشهر الحالي”.

وأضاف: “وصلنا خطاب من الاتحاد الإيراني بأن منتخبه الأولمبي سيعسكر بمدينة النجف في 8 من الشهر ذاته، قبل أن يتوجه إلى كربلاء يوم 12، بينما الأردن سيصل بغداد قبل انطلاقة البطولة بـ3 أيام”.

وأوضح: “ملعبا المدينة وكربلاء سيستضيفان مباريات المجموعات الثلاث، فيما ستقام التدريبات بملاعب الشعب والزوراء والكرخ وأمانة بغداد وكربلاء الثانوي”.

وأكمل: “مسألة حقوق النقل التلفزيوني للبطولة عائدة لاتحاد غرب آسيا، أما حقوق تذاكر الدخول للملاعب مسؤول عنها اتحادنا”.

وختم: “تم تشكيل لجان مساندة متعددة تعمل مع اللجنة المكلفة من اتحاد غرب آسيا، وتختص بالإسكان وإقامة الوفود، بالإضافة إلى لجان فنية وإدارية مختلفة”.

يذكر أن قرعة البطولة، أوقعت منتخب العراق الأولمبي بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبي الإمارات والأردن، فيما ضمت المجموعة الثانية فلسطين وإيران وسوريا، في حين تتواجد بالمجموعة الثالثة منتخبات لبنان واليمن وعُمان.

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