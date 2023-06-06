مستشفى وارث البصرة.. رعاية السيستاني لمرضى السرطان تتوسع في العراق (فيديو)

2023/06/06 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الملاكات الهندسية المنفذة لمشروع

مؤسسة وارث البصرة لعلاج الاورام عن

موعد افتتاح المشروع فيما تبقى من اشهر

العام الجاري، وتجهيزه باحدث الاجهزة

الفريدة من نوعها في الشرق الاوسط،

واكدت ان نسب الانجا

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