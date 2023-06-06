العقار الزراعي يحقق أحلام

2023/06/06 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن أبو مصطفى (47 عاما) يملك مبلغا

كبيرا من المال، يسمح له بشراء قطعة أرض

سكنية بسند ملكية (طابو)، لكن المبلغ

الذي يملكه، وحسب مشورة أحد أصدقائه

يكفيه لشراء قطعة أرض زراعية، وهو ما

حصل بالفعل، وتمل

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