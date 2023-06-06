2023/06/06 | 17:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PguxmrYN5Yo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضمان حقوق الناس من قطع الاراضي الزراعية - Morning Live - م٢ الحلقة ٣٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضمان حقوق الناس من قطع الاراضي الزراعية - Morning Live - م٢ الحلقة ٣٤) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).