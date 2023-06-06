2023/06/06 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2xfh2YabWF0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى ال سلمان: الخلافات والصراعات السياسية حول الموازنة ارهقت المواطن العراقي اقتصاديًا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصطفى ال سلمان: الخلافات والصراعات السياسية حول الموازنة ارهقت المواطن العراقي اقتصاديًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).