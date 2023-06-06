2023/06/06 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الثلاثا، عن البدء بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع مدينة أور السياحية.

وقال الغزي في بيان، إن "خطة مدينة اور السياحية الجديدة التي تم اقرارها ضمن خطة لاستثمار زيارة بابا الفاتيكان وتطوير الجانب السياحي في المحافظة لاستقطاب الحج المسيحي والسياحة الاثارية مستقبلاً تضمنت ٣ مراحل، تم انجاز مرحلتين منها والبدء بالمرحلة الثالثة".

وأضاف، أن "المرحلة الاولى شهدت اعداد تصميم اساس للمدينة من قبل المكتب الاستشاري لجامعة بغداد، فيما تضمنت المرحلة الثانية تنفيذ البنى التحتية للمدينة واحيل ونفذ على حساب صندوق اعمار ذي قار عام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ "

وأوضح، أن "المرحلة الثالثة وهي الأهم ستتضمن انشاء المشيدات واكمال المدينة ومن ضمنها احالة مسرح مدينة اور"،، مؤكدا أن "جزءا كبيرا من مشيدات المدينة يمكن ان ينفذ من خلال الاستثمار ويوجد الكثير من الراغبين بهذا المجال لما للمدينة الجديدة من اهمية وطنية وعالمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء المرحلة الأخيرة من مشروع مدينة أور السياحية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء المرحلة الأخيرة من مشروع مدينة أور السياحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).