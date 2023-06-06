مباحثات عراقية - يابانية لاستكمال توقيع اتفاقيات تتعلق بالصناعات النفطية

2023/06/06 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ضرورة مشاركة الشركات اليابانية في إعادة إعمار البنى التحتية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "وزير الخارجية استقبل مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناجاوكا، في مكتبه في مبنى الوزارة ببغداد"، لافتاً إلى "الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين".

وأعرب حسين عن "تطلع بغداد لدور أكبر لطوكيو بمختلف المجالات"، مؤكداً على "ضرورة أن تشارك الشركات اليابانية في إعادة إعمار البنى التحتية، ورفد العراق بالخبرات العلمية التي تسهم في عملية البناء".

ودعا وزير الخارجية إلى "تشجيع الشركات الاستثمارية على توسيع النشاط الاقتصادي لما تمتلك من خبرات كبيرة في هذا المجال"، مشيراً إلى "فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وأكد حسين على "أهمية المباحثات التي يجريها الجانبان لاستكمال توقيع عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بالصناعات النفطية ومجالات إدارة وتصفية المياه".

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