الفتح: تمرير الموازنة مصيره التوافق بعيدا عن المعوقات

2023/06/06 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت كتلة الفتح النيابية، الثلاثاء، تمرير مشروع قانون الموازنة والتصويت عليها بالمجمل الأسبوع المقبل، مشيرا الى ان تمرير القانون سوف لن يواجه أي معوقات بعد التوافق عليه.

وقال عضو الكتلة رفيق الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “غالبية أعضاء المجلس متحمسون على تمرير مشروع قانون الموازنة العامة بعد مرور خمسة اشهر من السنة المالية الحالية”.

وأضاف، ان “الخلافات التي واجهت مرحلة دراسة قانون الموازنة داخل اللجنة المالية النيابية، تم حلها بما فيها المتعلقة بإقليم كردستان ولم يبق سوى بعض النقاط التي سيتم حسمها عن طريق تصويت الأغلبية”.

وأشار الصالحي الى، ان ” تمرير الموازنة سوف لن يواجه أي معوقات، وسيصوت عليها بالمجمل الأسبوع المقبل”.

وتضمن جدول اعمال البرلمان، تحديد جلسة الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة العامة.

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