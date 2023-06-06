دهوك تسجل أول حالة وفاة بالحمى النزفية

2023/06/06 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كُردستان

سجلت محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة بالحمى النزفية، في المحافظة.

وقال مدير مستشفى آزادي في دهوك، سكفان دوسكي، في تصريحات صحفية، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "رجلا يبلغ من العمر 27 عاما، توفي صباح اليوم في مستشفى آزادي جراء إصابته بالحمى النزفية".

وأضاف دوسكي، ان "المتوفى من سكان منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى، وكان يعمل مربيا للماشية".

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في قرية كورزي في ناحية خليفان بمنطقة سوران، التابعة لمحافظة أربيل.

ولاحقا أعلنت الوزارة تسجيل ثاني حالة وفاة في أربيل.

جدير بالذكر أن الحمى النزفية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة واللحوم، وبسبب غياب الرقابة وضعف الاحترازات الصحية والضوابط الوقائية في عمل الملاحم، وذبح الحيوانات المريضة دون فحص ورقابة، ينتشر المرض بشكل أوسع نطاقا.

ويحذّر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي، أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

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