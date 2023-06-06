2023/06/06 | 17:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هـدر 363 مليون ديـنار واسـتيلاء عـلى عـقار في بلدية الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/06 | 17:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هـدر 363 مليون ديـنار واسـتيلاء عـلى عـقار في بلدية الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هـدر 363 مليون ديـنار واسـتيلاء عـلى عـقار في بلدية الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).