2023/06/06 | 17:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: علقت وزارة الخارجية الصينية، على إعلان تشكيل تحالف بحري مشترك...

ظهرت المقالة الصين ترحب بالتحالف البحري الذي يضم العراق: سيعزز الأمن بالمنطقة أولاً على المسلة.

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