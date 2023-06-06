2023/06/06 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي للسفير التركي: يجب العمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار واحترام سيادة الدول

ظهرت المقالة المالكي للسفير التركي: يجب العمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار واحترام سيادة الدول أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي للسفير التركي: يجب العمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار واحترام سيادة الدول) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي للسفير التركي: يجب العمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار واحترام سيادة الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).