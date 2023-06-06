ثاني أكسيد الكربون إلى

2023/06/06 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء إن ثاني أكسيد الكربون في الهواء بلغ مستوى قياسيا جديدا، حيث يبدو أن العامل الرئيسي في الاحتباس الحراري لا يظهر أي مؤشرات على التراجع أو التباطؤ، وفقا لأسوشيتد برس.

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