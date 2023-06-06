قانون إلزامية الحجاب بايران يعبّر عن قلق السلطة من الانفتاح

2023/06/06 | 17:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (أ ف ب) – أثار مشروع قانون بشأن ارتداء الحجاب في إيران نقاشا حادًا بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.ومنذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، ألزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ولكن عددًا متزايدًا من الإيرانيات يظهرن حاسرات الرأس، وهو اتجاه […]

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