2023/06/06 | 17:58 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقيان يحتجزان والدهما ويطلقان النار على الشرطة ثم يهربان ويسرق أحدهما سيارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/06 | 17:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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