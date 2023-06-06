الإطاحة بشقيقين احتجزا والدهما وهاجما القوات الأمنية ببابل

2023/06/06 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بشقيقين احتجزا والدهما وهاجما القوات الأمنية في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أنه “وبعد ورود بلاغ على الخط الساخن […]

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