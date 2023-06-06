كتلة برلمانية تتحدث عن إمكانية تمرير الموازنة مع مقاطعة البارتي

2023/06/06 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت كتلة حراك الجيل الجديد في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على إمكانية تمرير قانون الموازنة بجلسة يوم الخميس المقبل.

وقالت رئيس الكتلة النائب سروة عبد الواحد، لـ"بغداد اليوم"، انه "من الناحية السياسية ممكن جداً تمرير قانون الموازنة بجلسة يوم الخميس المقبل، في حال عدم مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الجلسة، فهناك اغلبية داعمة لهذا التوجه لإقرار الموازنة دون أي تأخير".

وأضافت عبد الواحد أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان يؤمن بالأغلبية، ولهذا البارتي عليه ان لا يعترض على تمرير قانون الموازنة بالأغلبية، ونحن داعمون لتمرير الموازنة خلال جلسة الخميس".

وأعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تحديد الخميس المقبل موعداً للتصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2023، في ظل غياب التوافق السياسي على تمرير القانون، بسبب اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني على التعديلات التي عملت عليها اللجنة المالية البرلمانية بخصوص الفقرات المتعلقة بحصة الإقليم.

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