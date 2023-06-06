محافظة بغداد تحذر أصحاب المولدات وتحدد رقماً للشكاوى

2023/06/06 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، اصحاب المولدات من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة محددةً رقماً للشكاوى.

وقال بيان للمحافظة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "على أصحاب المولدات في العاصمة بغداد، الإلتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة وفق التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بغداد".

واضاف البيان، اننا "ندعو إلى إرجاع فرق المبالغ المالية الإضافية المُجباة من المواطنين، والتي جاءت نتيجة رفع سعر الأمبير، خلافا للضوابط والتسعيرة المقررة"، مشددةً انه "في حال عدم الالتزام بهذا التنويه سيتم إتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، تصل إلى سحب الموقع"، مؤكدةً ان "الحكومة قدمت جميع التسهيلات باستحصال الحصص الوقودية لأصحاب المولدات، وسيتم ردع كل من يحاول أن يستغل حاجة المواطن، أويتلاعب بضوابط التشغيل خلافاً للتوجيهات الصادرة"، لافتةً الى انها "تستقبل الشكاوى على الرقم _ 5635".

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