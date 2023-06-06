وكالة: سيتم الإفراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق

2023/06/06 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وکالة أنباء الطلبة الإيرانية

"إسنا" شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء،

أنه سیتم الإفراج عن 24 مليار دولار من

الأرصدة الإيرانية المجمدة في العراق

وکوریا الجنوبیة عبر الموارد المتاحة

لإيران في صندوق الن

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