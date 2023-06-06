العراق وباكستان يبحثان تنظيم إجراءات منح سمات الدخول

2023/06/06 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية

الباكستاني بيلاول تنظيم إجراءات منح

سمات الدخول للجالية الباكستانية أثناء

مواسم الزيارة وفي الفترات الاعتيادية.

وقالت الوزارة في

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