2023/06/06 | 18:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور خليل جندي ديناميات وأبعاد وفواعل الانقسام في المجتمع الايزيدي الحلقة الثانية القسم الثاني من الدراسة هو مقابلات مع عدد من النخب الإيزيدية (22) شخصاً.وتختتم الدراسة بخلاصة وتوصيات لمعالجة الانقسام، يدرجها الباحث تحت عنوان: (خريطة طريق ومقترحات أولية).وحول منهجية الحوار واجراء المقابلات، يقول الباحث أنه تبنى معايير متعددة لاختيار الشخصيات، أخذاً بنظر الاعتبار …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقييم كتاب، الإبادة الجماعية مستمرة .. الحلقة الثانية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقييم كتاب، الإبادة الجماعية مستمرة .. الحلقة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).