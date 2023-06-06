“رقي العظيم” يتجاوز خط الإكتفاء الذاتي ويصل إلى 11 محافظة

2023/06/06 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول حكومي، الثلاثاء، تجاوز كميات الرقي المنتجة في حقول ناحية العظيم الحدود المتوقعة، مبينا ان المنتج يصل الى 11 محافظة.

وقال مدير ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” العظيم لاتزال في صدارة المناطق الزراعية في العراق بانتاج محصول الرقي الذي يمتاز بجودته ما جعله المفضل على مائدة العراقيين في الصيف”.

واضاف، ان” انتاج محصول رقي العظيم تجاوز خط الاكتفاء الذاتي بـ5 اضعاف في ديالى ما دفع الى دعم اسواق 11 محافظة عراقية حتى الان” لافتا الى ان “اسبابا عدة تقف خلف وفرة الانتاج ابرزها عدم تسجيل اي افات بالاضافة الى تحسن الاجواء المناخية”.

واشار الى ان” الرقي يعد اهم المحاصيل الزراعية في العظيم التي تعد من اهم النواحي الزراعية في ديالى حيث تتجاوز مساحة الأراضي الزراعية 100 الف دونم”.

ويعد رقي العظيم من اشهر المحاصيل الزراعية في ديالى ويعتبر علامة زراعية ناجحة على مستوى البلاد”.

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