2023/06/06 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مسؤول حكومي، الثلاثاء، عدم وجود اي خطوط حمر بشأن عودة مهجري قرى الحوض الاخضر في ديالى.

وقال مدير ناحية العبارة(18كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” القرى الزراعية المنتشرة بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة وهي ضمن مايعرف بالحوض الاخضر الممتدة لاكثر من 20 كم من الاراضي الزراعية عانت من اضطرابات امنية دامية في السنوات الماضية دفع الى هجرة الاف الاسر”.

واضاف،ان” استقرار الاوضاع الامنية اعطى هاجس الامان”، مؤكدا بانه “لاخطوط حمر على عودة الاسر المهجرة الى منازلهم في اي وقت وتم اعتماد مبدا العودة الطوعية للاسر من الان”.

واشار الى ان” ادارته تدعم حسم ملف العودة لانه سينهي حالة انسانية صعبة ويضمن مسك المناطق ويمنع استغلالها من قبل العصابات الارهابية”.

وعانت قرى كثيرة في العبارة من هجمات في السنوات الماضية ما ادى الى هجرة الاهالي وانتقالهم الى مناطق اخرى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي : لن نضع أي خطوط حمر لإعاقة عودة النازحين الى الحوض الاخضر في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي : لن نضع أي خطوط حمر لإعاقة عودة النازحين الى الحوض الاخضر في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).