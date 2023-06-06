امتلأ الملعب بالدخان.. شاهد كيف احتفل مشجعو فريق بالأرجنتين قبل نهاية المباراة

2023/06/06 | 18:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخذت مباراة لكرة القدم بين غريمين في الأرجنتين منعطفًا غير اعتيادي، حيث بدأ مشجعو نادي Independiente Rivadavia الاحتفال بتقدم فريقهم في وقت متأخر من الشوط الثاني.

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