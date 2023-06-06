2023/06/06 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يدخل اقليم كردستان العراق نفقا جديدا من عدم الاستقرار السياسي...

ظهرت المقالة الاقليم يدخل نفقا سياسيا خطيرا..



انتخابات تتأجل وخلافات المصالح تعدم ثقة المواطن أولاً على المسلة.

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