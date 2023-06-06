2023/06/06 | 18:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7bk7_S1IfJI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتراضات الكرد على تعديل مادتين تخصان الإقليم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعتراضات الكرد على تعديل مادتين تخصان الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).