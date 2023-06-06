2023/06/06 | 18:40 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتراضات الكرد على تعديل مادتين تخصان الإقليم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7bk7_S1IfJI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتراضات الكرد على تعديل مادتين تخصان الإقليم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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