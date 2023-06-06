بالأرقام.. البنك المركزي العراقي يكشف عن ارتفاع احتياطاته من

2023/06/06 | 18:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء،

عن ارتفاع احتياطاته من العملة الصعبة

لأكثر من 111 مليار دولار.

ووفقا لجدول صادر عن البنك وتابعته

وكالة نون الخبرية، ان "احتياطيات

العراق من العملة الصعبة ارتفعت خل

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