ألمانيا تؤكد دعمها الكامل للعراق بمجال مكافحة المخدرات

2023/06/06 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المستشارة السياسية في السفارة الألمانية لدى بغداد، يولكا بيشاور، اليوم الثلاثاء، دعم بلادها للعراق في مجال مكافحة المخدرات.وذكرت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

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