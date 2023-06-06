السوداني يعلن إطلاق مشروع سكني بقيمة 700 مليون دولار

2023/06/06 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع سكني بقيمة 700 مليون دولار، فيما أكد أن أزمة السكن أولوية للحكومة الحالية.وقال السوداني، خلال حضوره حفل افتتاح مشروع […]

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